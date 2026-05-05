Акции, особняк, таунхаус и не только: что арестовали у бизнесмена Мошкович по коррупционному делу

Генпрокуратура потребовала изъять у основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича таунхаус площадью более 477 кв. м в ЖК «Три тополя», загородный дом в Подмосковье, ценные бумаги и накопления на сумму 14 млрд рублей. Об этом сообщает сайт «Известия».
Кроме того, под ограничения могут попасть 469 млн акций «Русагро» стоимостью около 1,5 млрд рублей. Рассматривать это иск Хамовнический районный суд Москвы будет 5 мая.
Имеется в иске и таунхаус в премиальном жилом комплексе «Три тополя» в Хамовниках, оформленный на жену предпринимателя Наталию Быковскую. На нее же оформлен и особняк в элитном поселке Таганьково в Подмосковье. Площадь дома превышает 1,1 тысячи квадратных метров, а участок, на котором он построен, занимает более 1,8 гектара.
Кроме того, генпрокуратура требует конфискации накоплений на сумму более 14 млрд рублей и активы предприятий «Профит» и «Финансовый ресурс». Вместе с тем у семьи Мошковича есть еще несколько земельных участков в Подмосковье.
Ранее заместитель генерального прокурора России подал антикоррупционный иск. По версии надзорного ведомства, спорные активы были приобретены незаконно, и теперь их хотят обратить в доход государства. В списке ответчиков по данному иску, помимо самого Вадима Мошковича, фигурирует его супруга. Также туда вошли бывший генеральный директор компании Максим Басов, несколько других физических лиц и ряд крупных предприятий холдинга.
В марте прошлого года Мещанский суд Москвы решил отправить под стражу основателя холдинга «Русагро», бывшего сенатора от Белгородской области и миллиардера Вадима Мошковича, который проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.
26 марта того же года основателя агрохолдинга «Русагро» и бывшего сенатора от Белгородской области задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, а также о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В офисах агрохолдинга «Русагро» силовики проводили обыски.
Также в прошлом году Московский суд в рамках расследования дела о мошенничестве и злоупотреблении арестовал счета основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Общая сумма на них — около трех миллиардов рублей.