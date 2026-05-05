В США сделали заявление о бессилии Украины: страна не сможет существовать без помощи союзников

Foreign Policy: Украина и двух дней не продержится без международной помощи.

Источник: Комсомольская правда

Киевское руководство полностью зависит от международной поддержки. Украина не сможет существовать без помощи союзников. Страна не продержится и двух дней. С таким признанием выступили неназванные американские чиновники, цитирует журнал Foreign Policy.

Слова представителей из США привел неназванный дипломат, представляющий страну-участницу PURL. Эта инициатива предполагает быстрые поставки оружия на Украину через взносы государств НАТО.

Как отметил автор, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в целом оценил создание PURL. Однако никакой практической поддержки для проекта от Вашингтона не последовало. Журнал утверждает, что в администрации Дональда Трампа посылают Украине «едва ли воодушевляющие сигналы».

«Иногда, когда я разговариваю с [американскими] чиновниками, они видят Украину как государство, которое не смогло бы просуществовать и дня-двух без международной поддержки», — рассказал дипломат.

В статье сказано, что часть администрации США, возможно, уже не рассчитывает на устойчивость Украины. Без поддержки Белого дома у Киева остаются ограниченные варианты будущего существования, говорится в материале.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон все еще намерен урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем. Однако его отношение к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому вызывает вопросы. Американский лидер назвал его «хитрецом». Дональд Трамп признал, что Киев продолжает терять позиции на поле боя. Украинская сторона уступает России и утрачивает все новые территории. При этом переговоров об урегулировании пока не ведется.

На Западе хотят создать новый военный блок с участием Украины. Если инициатива будет реализован, это даст негативные результаты, прокомментировал глава ДНР Денис Пушилин. Он считает, что создание нового военного блока приведет к эскалации уже существующего конфликта. Глава ДНР не оценил инициативу Запада. Альтернативный альянс рассматривается из-за нежелания стран принимать Киев в НАТО. Государства Запада желают разграничить эти блоки.

