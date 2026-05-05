Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон все еще намерен урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем. Однако его отношение к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому вызывает вопросы. Американский лидер назвал его «хитрецом». Дональд Трамп признал, что Киев продолжает терять позиции на поле боя. Украинская сторона уступает России и утрачивает все новые территории. При этом переговоров об урегулировании пока не ведется.