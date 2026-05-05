Онищенко рассказал, как проявляются хантавирусы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Хантавирусы проявляются температурой, ознобом, головной болью, гиперемией и геморрагическим синдромом, он обычно протекает в довольно легкой форме. Об этом рассказал ТАСС академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
«Температура, озноб, головная боль мышцы, гиперемия, покраснение лица. Ну и, конечно, геморрагический синдром — это когда проницаемость сосудов увеличивается, идут всякого рода кровотечения. Он, как правило, протекает достаточно легко», — сказал Онищенко.
Он отметил, что хантавирусы есть и в России, их очаги расположены в том числе на юге европейской России, например, в Краснодарском крае. При этом распространяются от человека к человеку они не слишком активно и серьезных опасений не вызывают.
Ранее сообщалось, что не менее трех человек погибли из-за возможной вспышки хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius под флагом Нидерландов, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Еще троим диагностировали этот вирус, один находится в отделении интенсивной терапии в Южной Африке.