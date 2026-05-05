Весенний «АмурФест» объединит талантливых мастеров Хабаровского края

Отбор мастеров‑участников масштабной ярмарки «АмурФест. Весна» успешно завершен. Организаторы получили более 230 заявок со всего Хабаровского края. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», после тщательного конкурсного этапа, в ходе которого оценивались оригинальность работ, уровень мастерства и соответствие тематике, были утверждены 43 участника.
В 2026 году фестиваль посвящен Году единства народов России. Это задало особую концепцию мероприятия. Чтобы дать возможность большему числу ремесленников показать свои изделия и при этом сохранить высокое качество презентации, каждый из участников будет работать только один день. Такой формат позволит гостям познакомиться с максимально широким кругом авторов и разнообразием культурных традиций.
На фестивале мастера представят удивительные изделия народных ремесел от традиционной керамики и резьбы по дереву до плетения и лозоплетения, авторские куклы, воплощающие образы национальных персонажей и фольклорных героев, этническую одежду и аксессуары, отражающие колорит и самобытность народов, населяющих Дальний Восток: вышивки, украшения, головные уборы и многое другое.
Гости смогут не только приобрести уникальные предметы ручной работы, но и пообщаться с авторами и узнать секреты их мастерства.
Напомним, что фестиваль‑ярмарка «АмурФест. Весна» пройдет на Комсомольской площади Хабаровска 16 и 17 мая. В программе — не только выставка‑продажа, но и концертная программа с участием творческих коллективов и солистов, интерактивные зоны для детей и взрослых.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и Министерства туризма Хабаровского края в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство».