В Москве более 23 тыс. автомобилей увезли на штрафстоянки для проверки полицией

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Эвакуаторы в Москве переместили на штрафстоянки более 23 тыс. автомобилей без номеров или с подложными знаками. Чаще всего на спецстоянки попадали машины BMW и Mercedes-Benz, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.
«По решению антитеррористической комиссии эвакуаторы “Московского паркинга” отправляют на спецстоянки автомобили без номеров или с подложными знаками. Они могли представлять угрозу: быть в угоне или участвовать в незаконной деятельности. Более 23 тыс. автомобилей без номеров или с подложными знаками переместили эвакуаторы с 2017 года», — сказал собеседник агентства.
Такие автомобили отправляют на спецстоянки для проверки полицией. Владелец может забрать авто, если в отношении транспорта не выявили ничего противоправного. По словам Ликсутова, чаще всего на спецстоянки попадали машины марок: BMW — 2 764 раза, Mercedes-Benz — 1 972 раза, Toyota — 1 633 раза, KIA — 1 470 раз, Volkswagen — 1 112 раз.