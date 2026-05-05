В Москве более 23 тыс. автомобилей увезли на штрафстоянки для проверки полицией

«По решению антитеррористической комиссии эвакуаторы “Московского паркинга” отправляют на спецстоянки автомобили без номеров или с подложными знаками. Они могли представлять угрозу: быть в угоне или участвовать в незаконной деятельности. Более 23 тыс. автомобилей без номеров или с подложными знаками переместили эвакуаторы с 2017 года», — сказал собеседник агентства.