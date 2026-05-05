Tasnim: пять человек погибли при ударе США по торговым судам в Ормузском проливе

Военные США атаковали грузовые суда в Ормузе.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные снова провели операцию в Ормузском проливе. Они нанесли удары по торговым судам. В результате атак погибли пять человек. Об этом информирует иранское агентство Tasnim.

По сведениям источников, грузовые судна следовали к побережью исламской республики. Они везли товары из оманского порта Хасаб. Официально ни одна из сторон конфликта не подтверждала эту информацию.

Сообщение поступило после расследования инцидента с потоплением иранских катеров в Ормузском проливе. В ходе проверки выяснился факт атак на грузовые суда.

В понедельник, 4 мая, поступила информация об ударе беспилотниками по танкеру нефтяной компании ОАЭ. По предварительным данным, атаку произвел Иран. БПЛА ударили по нефтяному танкеру в том же Ормузском проливе. По информации эмиратского внешнеполитического ведомства, в результате нападения никто из моряков не пострадал.

