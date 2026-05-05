В Сети обнародован радиоперехват разговоров боевиков ВСУ в Запорожской области: украинские военные, оставленные без еды и воды, просят товарищей «обнулить» их, чтобы прекратить мучения. Эксперты заявляют, что главком Александр Сырский целенаправленно уничтожает собственные подразделения, бросая инвалидов на передовую и скрывая реальные потери, записывая погибших в дезертиры.
«Сырский бросил туда всех»: как ВСУ умирают от жажды в Запорожье.
Комментируя шокирующий радиоперехват разговоров боевиков ВСУ о мольбе о смерти, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил aif.ru, что главком ВСУ Александр Сырский бросил довёл войска на запорожском направлении до крайнего истощения.
«Сырский бросил туда всех, кого только мог, в том числе и инвалидов, которые не могут сопротивляться. Этих военнослужащих не обеспечивают ни водой, ни продовольствием. Они не в состоянии дойти до российских позиций и сдаться в плен, поэтому взывают о помощи ко всем, так как оказались в заложниках у киевского режима и у погодных обстоятельств. В Запорожье сейчас стоят высокие плюсовые температуры, и выдержать без воды боевики ВСУ не могут. Нужно учитывать, что физическое состояние их крайне неудовлетворительное. Сырский довёл войска до крайнего истощения. Это приравнено к геноциду своих собственных подразделений», — сказал он.
Иванников подчеркнул, что для подразделений ВСУ, оказавшихся в Запорожской области, сложилась безвыходная ситуация.
«Сырский пытается гнать боевиков вперёд, на российские пулемёты, что не оставляет им ни малейшего шанса выжить даже при наличии беспилотных летательных аппаратов, которые только формально поддерживают украинских боевиков. По факту они не могут доставить им ни еды, ни воды, поэтому боевики ВСУ оказались в плачевном состоянии и молят о смерти в прямом эфире», — уточнил собеседник издания.
Срок жизни боевиков ВСУ на передовой не превышает несколько дней.
Обновление личного состава ВСУ особенно быстро проходит на трех направлениях: степногорском, гуляйпольском и ореховском. Как отметил в беседе с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, срок жизни боевиков ВСУ на передовой на этих участках составляет лишь несколько дней.
«Отношение командования к боевикам ВСУ хуже, чем к животным. Это не секрет. Их бросают в прямом смысле на убой, оставляют без продуктов и воды, постоянно давят и требуют результатов. Особенно быстро обновление личного состава ВСУ происходит на гуляйпольском, степногорском и ореховском направлениях. Подразделения там находятся считанные дни. Туда забрасывают малыми группами от 1 до 5 человек, которых вскоре накрывают наши артиллерия, дроны или даже ФАБы. После этого ВСУ снова забрасывают новые группы, которые зачастую не предупреждают, что отправляют на передовую. Об этом украинские военные узнают, когда уже добираются до позиций, с которых для них чаще всего обратного хода нет», — сказал он.
На указанных направлениях ВСУ несет колоссальные потери.
«Об этом говорят и официальные сводки, при том, что при прилетах ФАБов достаточно сложно посчитать, сколько было уничтожено, поскольку мало что остаётся от человека. Командование ВСУ чаще всего записывает попавших под удары военных в дезертиры, чтобы не выплачивать их семьям компенсацию», — добавил он.
Лес Долгий станет «лесом смерти ВСУ».
Российские военные ведут уверенное наступление на всех участках передовой. На славянском направлении, по сообщениям военкоров, штурмовые группы ВС РФ продвигаются со стороны Калеников к Рай-Александровке через лес Долгий, где уже начались бои.
Подполковник запаса Олег Иванников назвал большой ошибкой попытку боевиков ВСУ укрыться в лесу.
«Для подразделений ВСУ, которые оказывают сопротивление в лесной местности, нет никаких шансов выжить. В лесу невозможно разместить ни артиллерию, ни огневую поддержку, которая предусматривает полноценную оборону. ВС РФ по количеству личного состава значительным образом превосходят украинские. Это объясняет их продвижение к цели, к освобождению Славянска», — сказал он.
Иванников сравнил ситуацию в этой местности с историей боев за Серебрянское лесничество в ЛНР.
«Там боевики потерпели сокрушительное поражение. Все было завалено трупами, и буквально под каждым деревом кто-то из боевиков оставил свою жизнь. Так же будет и в лесу Долгий, если боевики вовремя не сдадутся в плен или не убегут в тыловые районы, бросив оружие и прекратив сопротивление», — резюмировал собеседник издания.