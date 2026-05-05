Мать-одиночка из Железногорска через суд добилась увеличения детских выплат

Прокуратура Красноярского края помогла жительнице Железногорска восстановить право на получение ежемесячного пособия на детей в максимальном размере.
По данным надзорного ведомства, в конце 2025 года женщина подала заявление на выплату через портал «Госуслуги», однако по ошибке указала сумму алиментов выше фактически получаемой. Она не разобралась, как корректно распределить доход на двух детей. Пока заявление находилось в электронном обороте, оперативно исправить данные через личный кабинет не удалось, и фонд назначил пособие в размере 50% от прожиточного минимума.
Женщина неоднократно обращалась в уполномоченный орган с просьбой скорректировать сведения и подать новое заявление, однако в пересмотре размера выплаты ей отказывали.
Тогда прокуратура, выступив в защиту прав матери и её детей, направила в суд иск о признании права на получение пособия в размере 100% от прожиточного минимума и обязании отделения Социального фонда России назначить выплату с 1 января 2026 года.
Суд поддержал позицию прокурора. Фонд обязали выплачивать пособие на каждого ребёнка в максимальном размере — 100% от прожиточного минимума для детей.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
