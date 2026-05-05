Премьер-министр Эстонии Михал отпразднует на границе с Россией 9 мая

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал посетит Нарву 9 мая, где примет участие в мероприятиях ко Дню Европы. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
«В субботу, 9 мая, Нарву посетит премьер-министр Эстонии Кристен Михал, чтобы отметить День Европы», — говорится в сообщении.
Праздничная программа пройдет вблизи российской границы. По данным издания, вместе с Михалом в Нарву прибудет еврокомиссар по вопросам равенства поколений, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф.
Ранее KP.RU сообщал, 9 мая в Москве пройдет Парад Победы. Попасть на Красную площадь во время торжества невозможно без специальных пригласительных.
Ближе всего к происходящему могут находиться ветераны Великой Отечественной войны, их родственники и вдовы, а также главы государств и представители министерств.
Генеральная репетиция парада в Москве запланирована на 7 мая и пройдёт на Красной площади. Начало репетиции совпадает по времени с официальным стартом Парада 9 мая.