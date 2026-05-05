«Ударишь — виноват, не ударишь — тоже»: Серик Сапиев раскрыл подробности конфликта с заместителем

Серик Сапиев впервые рассказал о конфликте с бывшим заместителем
В ходе интервью YouTube-каналу «Почему не я» Серик Сапиев подробно рассказал о конфликте со своим бывшим заместителем Дауреном Есимхановым.
«Знаете, касательно заместителя. Он выполнял, делал незаконные действия, хотел пресечь это. Представляете, такая ситуация: если ударишь — виноват, не ударишь — тоже виноват. Как здесь действовать? Я выбрал второй вариант», — сказал Сапиев.
Боксёр также заявил, что стал «заложником ситуации». На вопрос, «сам ли он решил уволиться или его попросили», Сапиев ответил, что принял это решение самостоятельно.
Скандал с Сериком Сапиевым и его заместителем
В январе этого года появилась информация о драке между руководителем управления физической культуры и спорта Сериком Сапиевым и его заместителем Дауреном Есимхановым в Караганде. В Сети опубликовали видео потасовки.
Сам Серик Сапиев прокомментировал конфликт и озвучил причину случившегося. В управлении назначили проверку, и оба чиновника были освобождены от должностей. После этого Серика Сапиева назначили внештатным советником министра туризма и спорта РК.