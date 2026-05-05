Синоптик Шувалов сказал, какой будет погода на 9 мая в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с aif.ru сказал, какой ожидается погода в Москве на День Победы.
«Прогнозы на 9 мая сейчас очень сильно варьируется от модели к модели. Они дают разброс от +10 градусов в дневные часы до +16−17 градусов», — сказал Шувалов.
Синоптик отметил, что июньское тепло в Москве продлится до 7 мая включительно. После этого в столице похолодает и придут дожди.
Также Шувалов уточнил, как будет меняться погода в течение мая.
«Я бы сказал, что без колебаний температуры и погоды не обойдётся. Мы видим сейчас довольно сильный всплеск тепла, затем ему на смену придет понижение температуры и дожди, потом наверняка будет очередной всплеск к середине второй декады. И не исключено, что под конец месяца будет ещё. Вот эта синусоида будет наблюдаться на протяжении всего месяца», — подытожил Шувалов.