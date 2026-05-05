В Октябрьском районе ужесточили контроль за незаконной торговлей клубникой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года в Октябрьском районе усилены меры по борьбе с несанкционированной торговлей сезонной продукцией. Сотрудники административной комиссии совместно с полицией провели уже 12 рейдов, в ходе которых проверялись стихийные точки продаж — на парковках, вдоль дорог и возле торговых центров.
Наибольшее число нарушений зафиксировано по адресам: ул. Мирошниченко, 6; ул. Попова, 14; ул. Академика Киренского, 13; ул. Вильского, 28д; ул. Высотная, 1; ул. Тотмина, 35, а также на остановке «Строитель». Именно на эти точки чаще всего жаловались жители района.
Торговля ведется прямо с автомобилей, без необходимых документов на продукцию. В результате составлено 46 административных протоколов, при этом некоторые продавцы попадались на нарушениях неоднократно.
За такие нарушения предусмотрены штрафы: до 2 тысяч рублей для физических лиц и до 20 тысяч — для юридических.
Всего с начала года сумма штрафов за незаконную торговлю превысила 80 тысяч рублей. Рейды продолжаются на регулярной основе.
При этом для легальной реализации продукции в районе предусмотрены социальные ряды, работающие круглый год. Разрешение на торговлю можно получить в отделе экономики и потребительского рынка администрации Октябрьского района.