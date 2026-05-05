Автошколы Хабаровского края обучат людей с поражением опорно-двигательного аппарата

Специальные условия для подготовки водителей категории «В» с ПОДА созданы в девяти организациях Хабаровского края. В краевой столице обучение можно пройти в Хабаровском автомеханическом колледже и «Автошколе 27». В Городе юности подготовку ведут Комсомольская-на-Амуре автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ; автошколы «Водитель» и «Авангард». В районе имени Лазо — «Шанс», в Бикине «Авто-Бизнес», в Верхнебуреинском районе «Автошкола Доса», в Ванинском районе — «Сигнал-Ванино».