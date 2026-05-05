Автошколы Хабаровского края обучат людей с поражением опорно-двигательного аппарата

Жители Хабаровского края, имеющие поражения опорно-двигательного аппарата, могут получить водительские права. Такую возможность им предоставляют автошколы, обучающие водителей транспортных средств категории «В». В регионе девять организаций готовы принять на обучение по адаптированной образовательной программе людей с ПОДА. Обучение может стать частью программы реабилитации участников специальной военной операции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Кандидатам необходимо пройти медицинскую комиссию и получить справку по форме № 003-В/у. Затем успешно пройти обучение и сдать экзамен. Образовательная программа рассчитана на 2,5 месяца. Включает теоретический блок и практическую часть, по итогам успешного прохождения которых ученики сдают экзамен в ГИБДД. Практические занятия проходят на автомобиле с ручным управлением.
Если инвалидность наступила, когда права уже есть, заново сдавать экзамен не нужно. При очередной замене прав в них внесут необходимые отметки.
Специальные условия для подготовки водителей категории «В» с ПОДА созданы в девяти организациях Хабаровского края. В краевой столице обучение можно пройти в Хабаровском автомеханическом колледже и «Автошколе 27». В Городе юности подготовку ведут Комсомольская-на-Амуре автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ; автошколы «Водитель» и «Авангард». В районе имени Лазо — «Шанс», в Бикине «Авто-Бизнес», в Верхнебуреинском районе «Автошкола Доса», в Ванинском районе — «Сигнал-Ванино».
На базе Хабаровского автомеханического колледжа и Комсомольской-на-Амуре автомобильной школы Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ в этом году прошли обучение 25 человек.