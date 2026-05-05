Жителям Красноярска напомнили о мерах безопасности в День Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии празднования Дня Победы в Красноярске усилены меры безопасности на всех площадках проведения мероприятий. Обеспечивать порядок будут сотрудники полиции, а доступ в зоны празднования организуют через специальные контрольно-пропускные пункты.
На входе граждан будут досматривать, чтобы исключить пронос запрещенных предметов. В список ограничений традиционно входят алкоголь, любые жидкости (включая парфюмерию), аэрозоли, зажигалки, а также все виды оружия — даже при наличии разрешения. Кроме того, использование профессиональной фото- и видеотехники допускается только для аккредитованных представителей СМИ.
На период праздничных мероприятий в городе также введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов и легкомоторных самолетов.
Горожанам рекомендуют заранее планировать посещение мероприятий: приходить заблаговременно и по возможности не брать с собой крупные сумки и рюкзаки, чтобы сократить время прохождения досмотра.
Особое внимание уделено безопасности детей. Родителям советуют выбирать для них яркую одежду, держать ребенка за руку и обязательно иметь при себе записку с контактным номером. Также рекомендуется заранее договориться о месте встречи на случай, если ребенок потеряется в толпе.
Дополнительно контроль за дорожной обстановкой вблизи мест массового скопления людей будут осуществлять экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции.