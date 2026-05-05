В Хабаровском крае инспекторы ГИМС вышли на патрулирование

Сотрудники МЧС отмечают рост дисциплинированности судоводителей.

Источник: Комсомольская правда

Маломерным судам разрешено выходить на акваторию в Бикинском, Хабаровском, Амурском районах, районе имени Лазо, Комсомольске на Амуре и Хабаровске. С первых дней навигации инспекторы ГИМС МЧС России организовали патрулирование водоёмов и надзор за соблюдением правил безопасности при эксплуатации лодок и катеров. За короткий период проведено более 20 рейдов, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сотрудники МЧС отмечают рост дисциплинированности судоводителей, что отражается в статистике административных правонарушений. Однако нарушения всё ещё фиксируются. В частности, за несколько часов патруля на реке Амур в Хабаровске и окрестностях выявили ряд случаев несоблюдения требований безопасности.

Николай Шестовицкий, государственный инспектор Хабаровского инспекторского отделения ГИМС МЧС России ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, назвал распространённые нарушения. Нередко судоводители выходят на воду без спасательных жилетов либо без отметки о техническом освидетельствовании, которое проводится раз в 5 лет. Также встречаются случаи, когда документы на судно и судовой билет забыты дома.

Во время рейдов инспекторы не только проверяют документы, но и проводят профилактические беседы. Особое внимание уделяют рыбакам и пользователям надувных лодок: они обязаны соблюдать правила наравне с другими участниками движения — носить жилеты, следовать установленным правилам плавания и не выходить на судовой ход. Нарушение этих норм может привести к опасным ситуациям и столкновениям.

