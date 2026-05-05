Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что тысячи колумбийских наёмников принимают участие в боевых действиях на Украине.
Он уточнил, что они бессмысленно погибают.
По словам Петро, на Украине находятся семь тысяч наёмников из Колумбии.
«Семь тысяч колумбийцев с военной подготовкой принимают участие в чужом конфликте и бессмысленно умирают на Украине. Мы не хотим быть экспортёрами смерти», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Петро отметил, что в Колумбии запрещено наёмничество.
Напомним, президент Колумбии Густаво Петро подписал законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наёмничеством.
По словам французского журналиста Лорана Браяра, руководителя исследовательской группы по сбору информации о наёмниках Projet Camille Desmoulins III, каждый четвёртый наёмник, завербованный Вооружёнными силами Украины, гибнет в боях или под ударами.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.