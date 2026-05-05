Петро: тысячи колумбийцев сражаются и бессмысленно умирают на Украине

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что тысячи колумбийских наёмников принимают участие в боевых действиях на Украине и бессмысленно погибают.

Источник: Аргументы и факты

Он уточнил, что они бессмысленно погибают.

По словам Петро, на Украине находятся семь тысяч наёмников из Колумбии.

«Семь тысяч колумбийцев с военной подготовкой принимают участие в чужом конфликте и бессмысленно умирают на Украине. Мы не хотим быть экспортёрами смерти», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Петро отметил, что в Колумбии запрещено наёмничество.

Напомним, президент Колумбии Густаво Петро подписал законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наёмничеством.

По словам французского журналиста Лорана Браяра, руководителя исследовательской группы по сбору информации о наёмниках Projet Camille Desmoulins III, каждый четвёртый наёмник, завербованный Вооружёнными силами Украины, гибнет в боях или под ударами.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.