В ГД предложили сократить новогодние праздники и увеличить майские

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за последние восемь лет, в Госдуме предлагают расширять их за счет новогодних каникул.
Как рассказала ранее ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»), на длину майских праздников повлияло то, что новогодние продлились рекордно долгие 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Поэтому самые короткие майские праздники за последние восемь лет — «это не случайность, а результат того, как в целом формируется производственный календарь».
В свою очередь лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил ТАСС, что рабочие дни посередине майских праздников следует сделать выходными, сократив новогодние праздники.
«Было бы правильно, если бы какая-то часть из новогодних праздников была бы передана на майские праздники. Вот сейчас, в этом году, [в мае будет] три дня выходных, потом пять дней работы, потом снова три дня выходных. Вот эти пять дней бы заполнить», — сказал политик. Миронов обратил внимание, что в России много дачников, и дополнительные выходные дни в начале дачного сезона для них были бы очень полезны. «Это были бы каникулы, которые люди бы с толком могли использовать себе на пользу», — подчеркнул он.
По его мнению, «почти две недели зимних каникул — это перебор», уверен политик. «Гораздо полезнее и приятнее отдохнуть в мае», — заключил депутат. «Поэтому, будем на этом настаивать», — подчеркнул Миронов. «Я много общаюсь с людьми, и многие говорят: “Ну зачем такие длинные праздники в новогодние каникулы”. Не у всех есть деньги поехать на какой-нибудь горнолыжный курорт или еще куда-то», — пояснил парламентарий.
Всего в Трудовом кодексе РФ закреплено 14 праздничных дней в течение года, а если они выпадают на выходные, то переносятся на какие-то из будней. Таким образом, общий баланс труда и отдыха в годовом измерении остается стабильным. Общее количество рабочих дней в 2026 году составит 247, выходных и праздничных — 118. Такое же соотношение было и в 2025 году.