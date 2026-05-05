В аэропорту Красноярск изъяли и сожгли больше 109 килограммов меда, мяса и молочки

В апреле 2026 года сотрудники управления Россельхознадзора по Красноярскому краю проверили 261 международный авиарейс, прибывший в аэропорт Красноярск. Как сообщили в пресс-службе ведомства, среди вещей пассажиров были найдены и конфискованы свыше 108 килограммов продуктов: меда, молочных изделий и мяса, привезенных из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Продукция, представляющая потенциальный риск с точки зрения ветеринарии, была утилизирована путем сжигания в специальной печи непосредственно на территории аэропорта. Кроме того, за несоблюдение норм российского ветеринарного законодательства административному наказанию подверглись 60 человек.