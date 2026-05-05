Красноярцев ждут праздничные программы в районах города ко Дню Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице идет активная подготовка к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Помимо общегородских мероприятий, тематические программы пройдут в районах города 7 и 9 мая.
7 мая в 12:00 в Сквере Победителей (ул. Конституции СССР, 1) состоится праздничное мероприятие «Журавли моей памяти».
Основная программа запланирована на 9 мая. На площади 50-летия Победы (ул. Академика Вавилова, 80) в 10:00 начнется торжественный митинг и церемония возложения цветов, после чего в 11:00 пройдет праздничный концерт, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. В 12:00 здесь же состоится гала-концерт фестиваля военно-патриотической песни «Эхо Победной весны».
В парке Гвардейский в 10:00 также пройдет торжественный митинг, посвященный памятной дате, а в 11:00 — праздничная программа.
На площади перед ГорДК (пр. Свободный, 48) в 11:00 состоится концерт для жителей. Дополнительно будут работать интерактивные площадки: полевая кухня, фотозоны, электронный тир и выставка вооружения.
В Народном парке героев (ул. Веселая, 1) в 12:00 пройдет торжественный митинг и церемония возложения цветов, а в 12:30 начнется праздничная программа.
На площади им. Я. М. Свердлова (ул. 60 лет Октября, 46) в 12:00 откроется выставка ретроавтомобилей и мотоциклов «Ретро Красноярск», а в 12:30 стартует концерт с тематическими локациями, полевой кухней, фотозонами и мастер-классами.
На Красной площади с 12:00 до 14:00 запланирована ретропрограмма, посвященная Дню Победы.
В парке «Солнечная поляна» праздничная программа начнется в 13:00.
В мэрии отмечают, что во всех районах города пройдут мероприятия, объединенные общей темой памяти о подвиге народа и уважения к истории страны.
