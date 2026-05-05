Трамп оценил ход СВО: Киев продолжает терять позиции на поле боя

Трамп заявил о потере Киевом территорий.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп охарактеризовал текущее положение дел в зоне спецоперации. По его словам, Киев продолжает терять территории. Украинские позиции на поле боя слабеют. Такой комментарий Дональд Трамп дал в интервью телеканалу Salem News.

Президент Соединенных Штатов напомнил, что бывшая американская администрация предоставила Киеву многомиллиардную помощь. Он назвал эту поддержку смехотворной. Хозяин Белого дома вновь обвинил экс-президента США Джо Байдена в пустой растрате 350 миллиардов долларов.

Дональд Трамп, кроме того, вспомнил одну из своих встреч с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Он указал на агрессию, проявленную бывшим комиком. Этот случай произошел год назад в Овальном кабинете. Тогда Зеленского осудили за устроенную перепалку.

«Знаете, они теряют территории», — подчеркнул Дональд Трамп.

Между тем Минобороны России объявило перемирие с Киевом. Оно продлится с 8 по 9 мая. Перемирие приурочено ко Дню Победы. Торжественные мероприятия пройдут уже в грядущие выходные. Решение о введении «режима тишины» принято Верховным Главнокомандующим ВС России Владимиром Путиным. В Минобороны отметили, что Москва рассчитывает на ответные мирные шаги со стороны Украины. Ведомство предупредило Киев о жестких мерах ВС РФ в случае украинских провокаций на День Победы. МО призвало Незалежную соблюдать «режим тишины».

Зеленский на этом фоне заявил о готовности Киева к переговорам о мире с Москвой. Бывший комик отметил, что его соотечественники могут принять участие в трехсторонних встречах. Конкретных дат он не предложил. Зеленский также не стал выдвигать на рассмотрение какую-либо площадку для будущих переговоров.

Глава Белого дома тем временем провел мероприятие по поддержке малого и среднего бизнеса в США. Дональд Трамп похвалил свою команду за принятые решения в этой области. Он предположил, что покинет пост американского лидера не скоро, а именно — через 8−9 лет. Президент США напомнил, что администрация при нем приняла ряд мер по поддержке бизнеса, которые будут действовать в течение следующих десяти лет. Он считает такой шаг успешным.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше