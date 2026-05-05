Трое уже умерли: смертельный вирус подстерегает всех на дачах и пикниках

«В дачном домике нужно проводить влажную уборку с использованием хлорсодержащих моющих средств. Кроме того, нельзя есть продукты, подпорченные мышами, нельзя пить воду, если есть сомнения в ее чистоте, воду только кипятить или пить привезенную с собой бутилированную воду. Если устраивается пикник в лесу, то на траву и на пеньки нельзя класть еду просто так, без клеенки, без контейнера. И, соответственно, в любом случае после контакта с землей, травой, руки мыть обязательно с мылом перед каждым приемом пищи. Это основные меры профилактики», — подчеркнула врач Чернышова.