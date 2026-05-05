Трое уже умерли: смертельный вирус подстерегает всех на дачах и пикниках

На круизном лайнере, пересекавшем Атлантический океан, вспыхнула неизвестная болезнь: трое пассажиров погибли, еще один в реанимации. Предположительная причина — хантавирус. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с aif.ru объяснила, что этот смертоносный вирус подждает россиян не за океаном, а в их собственных дачных домиках и и на лесных опушках.
«Три человека погибли»: что известно о вспышке на лайнере.
На борту круизного лайнера, выполнявшего рейс через Атлантический океан, зафиксировали вспышку заболевания, предположительно вызванного хантавирусом. Три человека погибли. Еще один пассажир находится в тяжелом состоянии.
В беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, что заразиться разновидностью хантавируса можно на собственной даче или во время пикника на природе.
«Хантавирус — это возбудитель, в том числе, и геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которая достаточно распространена в России. Есть разновидность этой же геморрагической лихорадки, характерная больше для Америки, которая протекает с респираторным синдромом. Вот именно такую форму обнаружили у пассажиров круизного лайнера. Этот вирус распространяют грызуны, крысы, мыши, он не передается от человека к человеку», — сказала она.
Смертельно опасные мыши и ежи.
Врач Чернышова уточнила, что геморрагическая лихорадка — это группа заболеваний вирусной природы с похожими проявлениями. На территории России больше всего распространены два вида.
«В основной части Российской Федерации встречается геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) и конго-крымская лихорадка. ГЛПС возникает при контакте с мышевидными грызунами, обычно обитающими в дикой природе. Это полевки, домашние мыши и даже крысы. Конго-крымская лихорадка передается через укусы клещей», — отметила врач.
По словам Чернышовой, угроза может исходить даже от симпатичных лесных зверьков. Взяв в руки ежа, человек рискует получить бонусом геморрагическую лихорадку.
«Это редкий путь заболевания, но зафиксированы случаи, когда дикий еж становился источником заражения. То есть, он сам заразился от мышей, затем оказался в руках людей, которые его тискали, передавали друг другу и так “получили” заболевание. Даже здоровый еж может просто на себе, на иголочках, на лапках, нести частицы зараженных вирусом экскрементов этих же мышевидных грызунов. Так что ежей ни в коем случае на руки брать нельзя. Соответственно, мышей тоже», — добавила врач.
Чернышова уточнила, что у самих грызунов нет клинических проявлений геморрагической лихорадки, они являются источником хронической инфекции и могут достаточно долго жить, продолжая выделять вирусы. Сами мыши не болеют, но являются переносчиками.
«Весенняя уборка убивает»: главная ошибка российских дачников.
Чернышова обратила внимание на то, что заболеть ГЛПС можно в течение всего года, но чаще всего речь идет о весне и начале лета.
«Как обычно происходит заражение? Человек выдыхает пыль, содержащую экскременты вот этих мышевидных грызунов. Или эти же выделения грызунов попадают в пищу или воду», — объяснила врач.
Особенно опасна традиционная уборка после зимы.
«Главный способ заражения — это весенняя уборка на даче, которая начинается с выметания скопившейся за зиму пыли из всех углов. Ее частички вместе с вирусом поднимаются в воздух, люди их вдыхают и заражаются», — объяснила эксперт.
Врач подчеркнула, что подметать дачные домики не стоит, их нужно мыть. Для профилактики геморрагической лихорадки необходимо использовать плотные перчатки, респиратор или маски, которые нужно часто менять.
«В дачном домике нужно проводить влажную уборку с использованием хлорсодержащих моющих средств. Кроме того, нельзя есть продукты, подпорченные мышами, нельзя пить воду, если есть сомнения в ее чистоте, воду только кипятить или пить привезенную с собой бутилированную воду. Если устраивается пикник в лесу, то на траву и на пеньки нельзя класть еду просто так, без клеенки, без контейнера. И, соответственно, в любом случае после контакта с землей, травой, руки мыть обязательно с мылом перед каждым приемом пищи. Это основные меры профилактики», — подчеркнула врач Чернышова.
«Кроличьи глаза и красный капюшон»: как распознать убийцу вовремя.
Эксперт рассказала о симптомах этого заболевания, рост числа которого традиционно приходится на весну — начало лета. Первые признаки легко спутать с обычной простудой или гриппом.
«Начало болезни напоминает обычную простуду или даже грипп, потому что резко поднимается температура, отмечается выраженный озноб, покраснение белков глаз, так называемые кроличьи глаза. Развиваются боли в мышцах, общая слабость, выраженная головная боль. Самочувствие ухудшается резко. Потом на фоне высокой температуры развивается покраснение верхней части туловища, шеи и головы, так называемый симптом капюшона, как будто человек в красном капюшоне. Достаточно часто на теле появляются кровоизлияния — петехии, напоминающие след от удара хлыста или кнута. И главный признак, который развивается буквально быстро, в первые несколько суток, это резкое уменьшение количества мочи. Может быть сопутствующая тянущая боль в пояснице, которая характерна при поражении почек. Но главное, что моча практически прекращает выделяться. То есть почки выходят из строя», — объяснила Чернышова.
Врач подчеркнула важность своевременного обращения за помощью, хотя специфической защиты от этого вируса не существует.
«Прививки от геморрагической лихорадки нет пока. Способ лечения — это госпитализация в стационар. Заболевший не заразен для других людей, поэтому его кладут не в инфекционную больницу, а, как правило, в терапию, где он получает лечение. В редких случаях последствием перенесенного заболевания могут стать проблемы с почками, но чаще всего после лечения все возвращается к норме», — резюмировала Чернышова.