В Иркутске объявлен прием заявок на стипендию мэра города

Выплата из городского бюджета составляет 30 тысяч рублей и назначается однократно за все время обучения.
«Приглашаю активных и одаренных студентов подать документы на стипендию! Вы проявляете себя в учебе, спорте и творчестве, активно участвуете в общественной жизни вузов — все эти достижения должны быть отмечены. Ваши успехи сегодня — это вклад в будущее нашего города», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Претендовать на стипендию могут студенты второго курса и старше, имеющие подтвержденные успехи в науке, творчестве, спорте или общественной деятельности (дипломы, грамоты, сертификаты и другие документы).
Для участия необходимо предоставить: ходатайство о присуждении стипендии, справку об обучении, копии документов о достижениях, документ о согласовании с органом студенческого самоуправления, согласие на обработку персональных данных, копии СНИЛС и ИНН, а также реквизиты банковской карты.
Прием документов осуществляется до 8 мая по адресу: ул. Горького, 40, каб. 16.
За дополнительной информацией можно обращаться к главному специалисту отдела по молодежной политике Варваре Артемовой-Брокар по телефону: