В Совфеде предложили сократить новогодние праздники в пользу майских

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов в понедельник, 4 мая, выступил с инициативой сократить новогодние праздники в пользу майских.
— Согласно производственному календарю на 2027 год, новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, тогда как майские выходные значительно короче, — уточнил сенатор.
В связи с этим он призвал сбалансированно распределить зимние и майские праздники, чтобы сохранить количество отпускных дней и сделать планирование отпуска удобным, передает РИА Новости.
До этого также стало известно, что большинство россиян поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. В частности, эту инициативу одобряет 51 процент экономически активных жителей страны.
Несмотря на это, академик РАН Геннадий Онищенко утверждает, что россияне не будут знать, чем себя занять в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов тоже считает, что введение четырехдневной рабочей недели в стране сейчас не представляется возможным.