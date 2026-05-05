В Секретной службе США раскрыли подробности очередной стрельбы у Белого дома: кем оказался виновник инцидента

Секретная служба США: во время стрельбы у Белого дома пострадал один человек.

Источник: Комсомольская правда

После стрельбы в центре Вашингтона у Белого дома медики доставили в больницу одного человека. Об этом в соцсети «Х» написали представители секретной службы.

«По крайне мере в одного человека стреляли правоохранители после спора с применением оружия. Он доставлен в местную больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители секретной службы напомнили, что стрельба произошла на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню, неподалеку от Белого дома и рядом с главной столичной достопримечательностью — монументом Вашингтону.

Причиной инцидента стал спор полиции Секретной службы и вооруженного человека. С началом стрельбы территория Белого дома была немедленно закрыта на вход и выход. А президент США Дональд Трамп, выступавший в это время перед журналистами, экстренно прервал брифинг.

Между тем, замглавы Секретной службы США Мэттью Куинн ранее сообщал, что в результате перестрелки пострадали минимум два человека.

В конце апреля произошло новое покушение на президента США Дональда Трампа. В зал отеля Washington Hilton на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома пытался прорваться вооруженный учитель Коул Томас Аллен. В результате ранения получил агент Секретной службы.

При этом 26 ноября прошлого года неподалёку от Белого дома также произошла стрельба. Сообщалось о двух пострадавших нацгвардейцах.

Стрелявший был задержан, он также получил ранение. Президент США Дональд Трамп потребовал для этого человека сурового наказания и назвал его «животным». Пока не сообщалось о мотивах стрелка, а также о его личности.

О состоянии пострадавших национальных гвардейцев появлялись противоречивые сведения. Так, губернатор штата распространил заявление о том, что оба скончались, а позже отозвал его.

После этого горожане и журналисты обратили внимание на то, что уборщики начали очищать тротуар на месте стрельбы неподалёку от Белого дома от кровавых пятен. Уборка началась после того, как свою работу закончили криминалисты и сотрудники ФБР. Для отмывания тротуара сотрудники коммунальной службы использовали моющие средства.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
