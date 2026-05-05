Мурашко: Россия и Шри-Ланка планируют углублять взаимодействие в медобразовании

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая. /ТАСС/. Россия и Шри-Ланка намерены углублять сотрудничество в сфере медицинского образования, обсуждается подписание меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщил журналистам посетивший республику с рабочим визитом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«В России подготовку врачей ведут 48 медицинских вузов, подведомственных Минздраву России. Поэтому расширение списка медицинских университетов, осуществляющих подготовку специалистов с признанием их дипломов в Шри Ланке, — один из вопросов для обсуждения. Также в дальнейшем договорились в ближайшей перспективе подписать меморандум о взаимопонимании между двумя министерствами для повышения эффективности совместной работы», — сказал он.
По словам Мурашко, сейчас медицинское образование в России получают 500 ланкийских студентов. Наиболее популярным направлением среди них остается «Лечебное дело». «Все получают самые высокие баллы и качественное образование. Хочу отметить, что подготовка школьников из Шри Ланки на очень высоком уровне, и поэтому они хорошо осваивают программы медицинских университетов», — подчеркнул он.
Министр добавил, что в обсуждении перспектив взаимодействия в области образования принимают участие руководители ведущих профильных университетов страны: Сеченовского университета Минздрава России, Тверского ГМУ Минздрава России и Курского ГМУ Минздрава России. «Все они заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества», — указал он.
Мурашко сообщил, что особый интерес для ланкийской стороны представляет последипломная подготовка специалистов в российских медицинских вузах. «Запрос на данное направление был озвучен с ланкийской стороны. Российская Федерация имеет для этого все условия. Конечно же, мы приложим все усилия, чтобы реализовать эти проекты», — заверил он.
В ходе визита в Университет Коломбо глава Минздрава России также отметил важность обмена опытом между странами в области внедрения новых технологий диагностики и лечения различных заболеваний. «Сегодня в систему здравоохранения внедряются новые технологии: технологии хирургического лечения, радиофармпрепараты, химиотерапия, технологии, которые внедряются в амбулаторном звене, позволяющие рано диагностировать заболевания с помощью искусственного интеллекта, скрининговых методик. Например, в нашей стране каждому новорожденному проводится скрининг на 42 врожденных и наследственных заболевания. Этот опыт мы также можем привнести в Шри-Ланку», — сказал он.