Мурашко: Россия и Шри-Ланка планируют углублять взаимодействие в медобразовании

В ходе визита в Университет Коломбо глава Минздрава России также отметил важность обмена опытом между странами в области внедрения новых технологий диагностики и лечения различных заболеваний. «Сегодня в систему здравоохранения внедряются новые технологии: технологии хирургического лечения, радиофармпрепараты, химиотерапия, технологии, которые внедряются в амбулаторном звене, позволяющие рано диагностировать заболевания с помощью искусственного интеллекта, скрининговых методик. Например, в нашей стране каждому новорожденному проводится скрининг на 42 врожденных и наследственных заболевания. Этот опыт мы также можем привнести в Шри-Ланку», — сказал он.