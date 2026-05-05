В Хабаровском крае директор сдавал бассейн детской школы в частную аренду

В Амурске руководитель муниципальной спортивной школы решил подзаработать на имуществе, которое ему не принадлежит, и сделал это в обход всех установленных процедур. Его уже привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
По данным надзорного ведомства, директор МБУ дополнительного образования «Спортивная школа города Амурска» заключил два договора аренды, по которым в частные руки на время и за плату ушли плавательный бассейн, спортзал, раздевалки и еще несколько помещений. Все бы ничего, но ни с собственником он это не согласовал, ни экспертизы о последствиях для детей, которые там занимаются, не провел.
Проверку провела Амурская городская прокуратура. Выяснилось, что при сдаче муниципального имущества в аренду руководитель проигнорировал два ключевых требования закона. Во-первых, не получил одобрения собственника — то есть города. Во-вторых, не оценил, как такая аренда скажется на образовании, развитии, отдыхе и оздоровлении детей, для которых школа создавалась. А это уже не простая формальность, а прямая угроза интересам воспитанников.
Прокурор внес представление, и нарушения довольно быстро устранили. Сотрудника, который допустил самоуправство, привлекли к дисциплинарной ответственности. А сам директор пошел по административной линии — за каждый из двух незаконных договоров аренды ему выписали наказание по статье 7.35 КоАП РФ за нарушение порядка согласования при совершении сделки с муниципальным имуществом.