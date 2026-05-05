В Госдуме назвали варианты обеспечения школьников горячими обедами: что будут есть дети

В Госдуме хотят отдать обеспечение школьников питанием на аутсорс.

Источник: Комсомольская правда

Вопрос обеспечения школьников горячим питанием может решаться несколькими способами, включая аутсорсинг или модернизацию школьных столовых. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Леонов.

«Первый путь — это аутсорсинг, то есть привозят в буфет горячие уже комплекты питания, и, соответственно, дети могут покушать. С другой стороны, это вопрос переоборудования школьной столовой», — сказал депутат в интервью РИА Новости.

Леонов уточнил, что модернизация возможна не во всех учебных заведениях, поскольку многие здания были построены давно и не всегда позволяют провести необходимые работы.

Напомним, что бесплатное питание в школе предоставляется всем ученикам с 1 по 4 классов без исключения один раз в день. Для детей с ограниченными возможностями здоровья сохраняется право на бесплатное двухразовое питание.

Ранее KP.RU сообщал, что 59% опрошенных россиян заявили, что довольны завтраками в школах. Респонденты отметили, что их устраивают цены, вкус и качество еды. А 35% родителей заявили, что их дети еду из столовой есть отказываются.