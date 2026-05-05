Все произошло внезапно: названа причина смерти солиста «Землян» Жучкова

На 68-м году жизни не стало экс-солиста культовой рок-группы «Земляне» Юрия Жучкова. Музыкант, покоривший миллионы фанатов хитами «Трава у дома» и «Каскадеры», скончался 2 мая. Его хороший знакомый Виталий Гасаев рассказал aif.ru о причине смерти и назвал дату и место прощания с артистом.
Внезапная смерть звезды 80-х.
Певец, драматург, участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Виталий Гасаев отметил, что смерть Юрия Жучкова стала большой неожиданностью. Он не жаловался на здоровье.
«Его смерть стала неожиданностью. Он умер 2 мая», — поделился собеседник издания.
Гасаев отметил, что Жучков был легендой в своем городе.
«Юрий Александрович был легендой Барнаула, где он родился и жил в последние годы. Мы жили с ним рядом, пересекались на улице, на рынке, созванивались. Он спрашивал, как у меня дела, говорил, что следил за моей сольной карьерой», — добавил он.
Что известно о причинах смерти.
Виталий Гасаев отметил, что Юрий Жучков сохранял активность, но возраст и собранный за годы «букет» болезней могли сыграть роковую роль.
«О здоровье он никогда не распространялся, мы говорили о музыке, творчестве. Понятно, что возраст предполагал свой “букет” хронических заболеваний, но он сохранял активность. Я думаю, что причиной стали проблемы с сердцем, наверное, как говорят в таких случаях, острая сердечная недостаточность», — отметил он.
Позже этот диагноз подтвердили родственники Жучкова.
Где и когда пройдет прощание.
Экс-солиста рок-группы «Земляне» Юрия Жучкова похоронят на его родине в Барнауле, рассказал Виталий Гасаев.
«Его похоронят в Барнауле, он здесь родился, сюда вернулся после завершения карьеры в Москве, здесь работал, выступал по клубам. Церемония прощания пройдет 6 мая в траурном зале по адресу: ул. Титова 9»А«», — уточнил он.
Путь артиста от Барнаула до Дрездена.
Юрий Жучков родился 26 сентября 1958 года в Барнауле. В детстве учился в музыкальной школе по классу баяна, пел в школьном хоре. В 1976 году поступил в Алтайский институт культуры на отделение режиссуры массовых представлений. Свою музыкальную карьеру Жучков начал в Узбекистане.
Его взлет стал делом случая: в 1985 году в Ташкенте его заметил звукорежиссер группы «Земляне». Молодой музыкант получил приглашение стать участником стремительно набиравшего популярность музыкального коллектива. С 1986 по 1992 годы Юрий Жучков выступал в составе группы «Земляне» — в период наибольшей популярности коллектива, когда были записаны песни «Трава у дома», «Красный конь», «Каратэ», «Каскадеры» и другие.
Вместе с коллективом музыкант объехал весь мир: группа выступала в Европе, Азии, Африке, на Кубе. В 1987 году «Земляне» стали первой советской группой, победившей на Дрезденском фестивале в Германии.
После распада коллектива в 1992 году Жучков вернулся на родину, где продолжил заниматься творчеством. На Алтае он создал собственную группу — «Восточный экспресс», а с 2003 года сотрудничал с барнаульской группой «Граффити».