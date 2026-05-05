Казахстанские врачи скорой помощи и их кот завоевывают соцсети

Это один из немногих котов в Казахстане, у которого есть свой аккаунт в Instagram. Сейчас у него не так много подписчиков, но это дело времени.
«Главврач человеческих сердец на скорой», — гласит надпись в шапке его профиля.
Судя по комментариям под каждой публикацией, Беня, Бени, он же Бенжамин, сразу же полюбился Instagram-пользователям.
«На скорой не забалуешь. Нужно и сирену проконтролировать, и фельдшеров после смены утешить. Работа нервная, но кто-то же должен сохранять рыжее хладнокровие в этом хаосе!» — экспертно подписано одно из его многочисленных видео.
Несмотря на всю серьезность работы скорой помощи, контент Бени изобилует юмором.
«Так, бригада, без паники. Провожу внеплановый технический осмотр. Проверяю подвеску, тормоза и наличие вкусняшек под машиной. Коллеги могут спать спокойно! Всё под моим контролем», — уточняется под фотографией с профильной машиной.
