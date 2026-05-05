Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанские врачи скорой помощи и их кот завоевывают соцсети

В Instagram набирает популярность рыжий кот Беня, проживающий на станции скорой помощи в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Это один из немногих котов в Казахстане, у которого есть свой аккаунт в Instagram. Сейчас у него не так много подписчиков, но это дело времени.

«Главврач человеческих сердец на скорой», — гласит надпись в шапке его профиля.

Судя по комментариям под каждой публикацией, Беня, Бени, он же Бенжамин, сразу же полюбился Instagram-пользователям.

«На скорой не забалуешь. Нужно и сирену проконтролировать, и фельдшеров после смены утешить. Работа нервная, но кто-то же должен сохранять рыжее хладнокровие в этом хаосе!» — экспертно подписано одно из его многочисленных видео.

Несмотря на всю серьезность работы скорой помощи, контент Бени изобилует юмором.

«Так, бригада, без паники. Провожу внеплановый технический осмотр. Проверяю подвеску, тормоза и наличие вкусняшек под машиной. Коллеги могут спать спокойно! Всё под моим контролем», — уточняется под фотографией с профильной машиной.

Тем временем Минздрав пополнил перечень бесплатных лекарств инновационными препаратами.