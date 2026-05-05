День Победы отметят в океанариуме Приморья

В программе — обзорные экскурсии, на которых расскажут, какую роль сыграли регионы Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны. В арт-галерее будут показывать фильм о дальневосточных ученых, которые ушли на фронт. Также перед входом в экспозицию «Реки и озера» развернут акцию «Стена памяти» (6+): любой желающий сможет сложить бумажного журавлика в технике оригами, написать имя своего родственника-участника войны и прикрепить его на общую панель.