Хабаровский сержант Макаров доставил сослуживцам боеприпасы под огнём врага

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа сержант Кирилл Макаров, дислоцированного в Хабаровском крае, проявил железную выдержку и молниеносную реакцию в ситуации, когда секунды решали все. Его колонна, перевозившая имущество минометной батареи, попала под огневое воздействие вражеских беспилотников на открытой местности. Остановка означала бы неминуемое поражение, но Макаров не запаниковал.

Как рассказали в пресс-службе Восточного военного округа, сержант мгновенно оценил обстановку и принял единственно верное решение. Он не сбросил газ и не бросил технику, а свернул с основного маршрута в ближайшую лесополосу, используя рельеф местности для укрытия от дронов. Маневр был рискованным, но благодаря ему вверенная техника оперативно вышла из зоны поражения.

Результат: ни одного повреждения вооружения или транспорта, все перевозимое имущество в целости, а боеприпасы доставлены на огневые позиции минометной батареи в полном объеме и точно в срок. Самоотверженность, быстрота реакции и хладнокровие Кирилла Макарова позволили не только сохранить материальные средства, но и обеспечить бесперебойную боевую работу подразделения.

За свой подвиг сержант награжден ведомственными медалями «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» I и II степени, а также государственной медалью «За отвагу». Награда, которая в армейской среде традиционно считается одной из самых почетных солдатских медалей.

Накануне еще один военнослужащий из Хабаровского края, сержант Никита Буферт, был представлен к медалям Жукова и Суворова за спасение минометного расчета от дронов. Оба сержанта действовали в схожих ситуациях — под угрозой вражеских беспилотников, на открытой местности, с ответственностью за личный состав и материальную часть. И оба вышли из испытания с честью, сохранив людей, технику и боеприпасы. Хабаровский край может гордиться такими земляками.