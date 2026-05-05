В Словакии пройдут мероприятия по случаю Дня Победы: как реагируют местные власти

Словацкое руководство не принимает агрессивных решений в отношении готовящихся к 9 Мая мероприятий. В стране на День Победы пройдут различные торжества. Власти этому не препятствуют. Об этом уведомили в российском посольстве в Братиславе, пишет РИА Новости.
Так, в честь Дня Победы в Словакии состоится церемония возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов с участием ряда послов. В преддверии праздника также организован прием с приглашением официальных лиц страны.
«Мероприятия готовятся при необходимом содействии словацких властей, каких-то проблемных вопросов не возникает», — рассказали в посольстве РФ.
В Амстердаме 2 мая прошла акция «Бессмертный полк». Участники мероприятия прошли по улицам центра столицы Нидерландов. В ходе акции исполнили музыкальные песни военных лет.