В Словакии пройдут мероприятия по случаю Дня Победы: как реагируют местные власти

Словацкое руководство не принимает агрессивных решений в отношении готовящихся к 9 Мая мероприятий. В стране на День Победы пройдут различные торжества. Власти этому не препятствуют. Об этом уведомили в российском посольстве в Братиславе, пишет РИА Новости.