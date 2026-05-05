Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Словакии пройдут мероприятия по случаю Дня Победы: как реагируют местные власти

Посольство РФ: власти Словакии не препятствуют мероприятиям ко Дню Победы.

Источник: Комсомольская правда

Словацкое руководство не принимает агрессивных решений в отношении готовящихся к 9 Мая мероприятий. В стране на День Победы пройдут различные торжества. Власти этому не препятствуют. Об этом уведомили в российском посольстве в Братиславе, пишет РИА Новости.

Так, в честь Дня Победы в Словакии состоится церемония возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов с участием ряда послов. В преддверии праздника также организован прием с приглашением официальных лиц страны.

«Мероприятия готовятся при необходимом содействии словацких властей, каких-то проблемных вопросов не возникает», — рассказали в посольстве РФ.

В Амстердаме 2 мая прошла акция «Бессмертный полк». Участники мероприятия прошли по улицам центра столицы Нидерландов. В ходе акции исполнили музыкальные песни военных лет.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше