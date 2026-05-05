Красноярский «Биг-Бен» остановили

Главные городские часы Красноярска на башне администрации остановили для ремонта. Как долго он продлится — неизвестно.
В мэрии рассказали, что сегодня подрядчик приступит к гарантийной покраске циферблатов.
«Работы будут проводить поочередно на всех сторонах главных городских часов. Первым остановили циферблат, который выходит на улицу Сурикова. После того, как работы на нем завершат, высотники перейдут на другой», — пояснили в администрации.
Напомним, красноярский «Биг-Бен» — одна из достопримечательностей города. Башню с часами построили в 1976 году по проекту архитектора Арэга Демирханова. Изначально главные часы Красноярска были электронными и показывали не только время, но и температуру воздуха. Но к 2001 году механизм пришел в негодность и нуждался либо в капитальном ремонте, либо в замене. В итоге часовая башня приобрела современный вид — на ней установили новые часы с механическим циферблатом и боем курантов. Также часы могут проигрывать разные мелодии, которые регулярно меняют к праздникам.
