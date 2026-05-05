Красноярский «Биг-Бен» остановили

Напомним, красноярский «Биг-Бен» — одна из достопримечательностей города. Башню с часами построили в 1976 году по проекту архитектора Арэга Демирханова. Изначально главные часы Красноярска были электронными и показывали не только время, но и температуру воздуха. Но к 2001 году механизм пришел в негодность и нуждался либо в капитальном ремонте, либо в замене. В итоге часовая башня приобрела современный вид — на ней установили новые часы с механическим циферблатом и боем курантов. Также часы могут проигрывать разные мелодии, которые регулярно меняют к праздникам.