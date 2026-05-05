Семь тысяч колумбийцев с военной подготовкой участвуют в боевых действиях на Украине и гибнут бессмысленно. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро.
«Семь тысяч колумбийцев с военной подготовкой бессмысленно умирают на Украине. Мы не хотим быть экспортерами смерти», — написал президент Колумбии в социальной сети X.
Петро подчеркнул, что наемничество в Колумбии запрещено на законодательном уровне.
Напомним, боевики киевского режима не обнародуют информацию о количестве погибших в боестолкновениях наемников из Колумбии. Также военные ВСУ не предоставляют семьям таких наемников данные об их судьбах.
Ранее KP.RU сообщал, что с начала специальной военной операции на Украине российскими военными ликвидировано не менее 750 наемников из Колумбии, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ.