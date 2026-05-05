Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Экспортеры смерти»: президент Колумбии выступил против наемничества в ВСУ

Петро: тысячи колумбийцев бессмысленно умирают на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Семь тысяч колумбийцев с военной подготовкой участвуют в боевых действиях на Украине и гибнут бессмысленно. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро.

«Семь тысяч колумбийцев с военной подготовкой бессмысленно умирают на Украине. Мы не хотим быть экспортерами смерти», — написал президент Колумбии в социальной сети X.

Петро подчеркнул, что наемничество в Колумбии запрещено на законодательном уровне.

Напомним, боевики киевского режима не обнародуют информацию о количестве погибших в боестолкновениях наемников из Колумбии. Также военные ВСУ не предоставляют семьям таких наемников данные об их судьбах.

Ранее KP.RU сообщал, что с начала специальной военной операции на Украине российскими военными ликвидировано не менее 750 наемников из Колумбии, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ.