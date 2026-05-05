«Каролина» одержала вторую победу в серии плей-офф НХЛ с «Филадельфией»

Второй матч серии ¼ финала завершился победой «Каролины» в овертайме.

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. «Каролина» дома со счетом 3:2 в овертайме обыграла «Филадельфию» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Николай Элерс (11-я минута), Сет Джарвис (52), Тейлор Холл (79). У «Филадельфии» отличились Джейми Дрисдейл (5) и Шон Кутюрье (5). Российские нападающие Андрей Свечников («Каролина») и Матвей Мичков («Филадельфия») не отметились результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет на домашней арене «Филадельфии» в ночь на 8 мая по московскому времнеи.

По итогам регулярного чемпионата «Каролина» стала победителем Столичного дивизиона, «Филадельфия» заняла третье место. В первом раунде плей-офф «Каролина» обыграла «Оттаву» (4−0), «Филадельфия» была сильнее «Питтсбурга» (4−2).

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли была «Флорида», которая не смогла выйти в плей-офф в нынешнем сезоне.