Половина хабаровчан сможет зарабатывать больше 200 тысяч через 10 лет

Хабаровский край занял 63-е место в рейтинге российских регионов по динамике роста заработных плат. Согласно свежему исследованию РИА Новости, через 9,6 лет половина работников региона будут получать свыше 200 тысяч рублей ежемесячно. Цифра звучит фантастически для тех, кто привык к дальневосточным ценам, но эксперты смотрят на нее спокойно: это не утопия, а математический прогноз, основанный на текущих темпах.
Позиция в середине рейтинга отражает двойственность региональной экономики. С одной стороны, Хабаровский край обладает мощными драйверами — добыча полезных ископаемых, лесопромышленный комплекс, транспорт и логистика, подпитываемая близостью к китайской границе. Добавим сюда развитие территорий опережающего развития, инфраструктурные проекты и государственные программы по развитию Дальнего Востока. С другой стороны, регион продолжает терять квалифицированные кадры, которые уезжают в центр или за рубеж, а высокая стоимость жизни ощутимо «съедает» любые прибавки к жалованью.
Быстрее всех заветной планки в 200 тысяч достигнут работники добывающей отрасли и энергетики, где зарплаты уже сейчас заметно выше средних по краю. При определенных условиях к ним могут подтянуться IT-сектор и высокие технологии, если регион сумеет привлечь инвестиции в цифровую инфраструктуру. А вот тем, кто занят в сфере услуг, торговле, образовании, здравоохранении и социальной работе, ждать придется дольше — здесь без дополнительной государственной поддержки рост будет медленным.