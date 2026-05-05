Мужчина получил ожоги во время крупного пожара в поселке Нижняя Пойма (видео)

В поселке Нижняя Пойма Иланско-Нижнеингашского муниципального округа вечером произошел крупный пожар, в результате которого пострадал человек.
Огонь повредил кровлю жилого дома и хозяйственную постройку. Общая площадь пожара составила 406 квадратных метров. На месте происшествия был обнаружен мужчина с ожогами — его оперативно госпитализировали.
По предварительной информации, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки. На тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 10 человек краевых и федеральных пожарных.
В ГУ МЧС России по Красноярскому краю напоминают о необходимости соблюдения правил электробезопасности: доверять монтаж электропроводки специалистам, своевременно заменять изношенные провода и не перегружать электросети.
