Дмитрий Демешин встретился с жителями Вяземского района в ходе рабочей поездки

На состояние улицы Центральной в селе Виноградовка пожаловались жители Вяземского района губернатору. По их словам, в 2025 году подрядчик «Хабаровскуправтодор» не завершил работы на участке от улицы Кооперативной до Уссурийской. Разрушенное дорожное покрытие и выбоины создают опасность для передвижения. Дмитрий Демешин ответил: работы на автомобильной дороге «с. Котиково — с. Кедрово с подъездом к с. Виноградовка», в состав которой входит ул. Центральная в Виноградовке, запланированы на май этого года после наступления устойчивых положительных температур воздуха. Также серьезное беспокойство у жителей Вяземского вызывает санитарное состояние ручья, протекающего через железнодорожную сторону. В ручей сбрасывают отходы. «Знаю об этой проблеме. Для ее решения, помимо строительства очистных сооружений канализации, необходимо возведение канализационного коллектора протяженностью порядка 2,5 километров», — сообщил губернатор. Также люди задавали вопросы о мерах социальной поддержки, развитии спортивной инфраструктуры и сроках газификации. Дмитрий Демешин подчеркнул, что все озвученные вопросы зафиксированы — их передадут в профильные ведомства для исполнения.