В Хабаровском крае экстренно эвакуировали 24 пациента по воздуху и земле

В Хабаровском крае за неделю санавиация и медики провели напряжённую работу: пришлось поднимать в воздух вертолёт Ми-8 14 раз и ещё шесть раз выезжать на реанимобиле. Всего удалось эвакуировать 24 пациента из отдалённых районов, — сообщают «Хабаровские авиалинии».
Часть этих историй — про время, которое буквально решает всё. Так, из Охотского округа в Хабаровск доставили мужчину 51 года с переломом позвоночника. Дорога заняла около девяти часов, и всё это время он оставался под наблюдением врачей. В итоге пациента передали в краевую клиническую больницу № 2.
Бывают и другие вызовы — когда счёт идёт не на километры, а на внезапную боль. Пожилая женщина с острова Большой Уссурийский обратилась за помощью из-за резкого ухудшения состояния после операции на колене. Её срочно эвакуировали в Хабаровск для лечения.
Такая работа в регионе — не исключение, а постоянный режим. За ней стоит Хабаровский территориальный центр медицины катастроф, который обеспечивает помощь тем, кто живёт далеко от крупных больниц и часто не может ждать.