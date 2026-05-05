Конец потопам? 90 метров ливнёвки смонтировали на Луговой во Владивостоке

Новая дренажная система поможет избавиться от подтоплений после дождей.

Источник: PrimaMedia.ru

Монтаж основной части новой ливневой канализации завершён на площади Луговой во Владивостоке, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Специалисты смонтировали порядка 90 метров трубопровода диаметром 500 миллиметров, сделали два новых смотровых колодца и готовятся к установке водосборных лотков. После того как основные строительные работы будут завершены, компания-подрядчик восстановит на участке благоустройство», — говорится в сообщении.

90 метров ливнёвки смонтировали на Луговой во Владивостоке. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

По данным управления дорог администрации Владивостока, новая система позволит значительно ускорить отвод дождевых вод с проезжей части — это особенно важно для участка, где после сильных ливней регулярно образуются лужи и подтопления.

Чтобы не создавать помех для транспорта, основные работы проводятся в ночные часы. Все мероприятия планируется завершить до конца мая.

Идея усилить дренажную инфраструктуру в этом районе появилась по инициативе главы Владивостока Константина Шестакова, который поручил профильным специалистам разработать и реализовать меры по решению проблемы скопления воды после дождей.