Котт заявил о желании снять фильм о Грибоедове

Режиссер добавил, что хочет отдохнуть от кинокартин военной тематики.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Режиссер Александр Котт намерен отдохнуть от военной тематики и хотел бы снять фильм об Александре Грибоедове. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Есть много интересных событий, людей. Я бы снял про Грибоедова. Уникальный дипломат, писатель. Есть люди, о которых хочется рассказать», — сказал Котт.

Александр Грибоедов — русский писатель, прозаик, поэт, был дипломатом и лингвистом, историком, экономистом, музыкантом и композитором.

Котт добавил также, что хочет отдохнуть от фильмов военной тематики. У режиссера несколько таких работ, включая вышедший в прокат в апреле фильм «Ангелы Ладоги».

«Отдохну от этой темы. Насчет Великой Отечественной войны можно копать бесконечно. Нас там не было, и что было на самом деле, не знает никто. Все, что знали, я думаю, — вся литература и кино — оно все равно мифологизировано в хорошем смысле этого слова», — сказал Котт.