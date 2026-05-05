От +7 до +18 и дождь: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 5 мая

В Ростовской области во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по южной половине региона пройдут небольшой и умеренный дождь, на остальной территории осадков не ожидается. Ветер восточной четверти задует со скоростью 5 — 10 м/с. В ночь на среду будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный и западный 6 — 11 м/с.