От +7 до +18 и дождь: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 5 мая

От +1 до +23, дождь и ветер обещают синоптики в Ростовской области во вторник.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 5 мая потеплеет, но не обойдется без дождей. Подробный прогноз на вторник узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Согласно прогнозу, 5 мая в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Утром пройдет небольшой дождь, в остальной период существенных осадков не предвидится. Ветер восточной четверти разовьет скорость 5 — 10 м/с. В ночь на 6 мая будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный и западный задует со скоростью 6 — 11 м/с.

В Ростовской области во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по южной половине региона пройдут небольшой и умеренный дождь, на остальной территории осадков не ожидается. Ветер восточной четверти задует со скоростью 5 — 10 м/с. В ночь на среду будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный и западный 6 — 11 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.

Днем 5 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +16 — +18 градусов. В ночь на 6 мая столбики термометров опустятся до +7 — +9 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха во вторник составит от +14 до +19 градусов, местами — до +23. В ночь на среду ожидается от +5 до +10 градусов, при прояснениях — до +1.

Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

