В ЕАО Пенсионерка сорвала схему мошенников с «безопасным» счётом

79 летняя местная жительница обратилась в дежурную часть МО МВД России «Ленинский» после попытки мошенничества. Неизвестные позвонили женщине, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили о взломе её личного кабинета на портале «Госуслуги», сообщает полиция ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Злоумышленники утверждали, что доступ к банковским счетам пенсионерки получили мошенники, и настаивали на срочном переводе всех средств на так называемый «безопасный» счёт. Женщина не поддалась на уговоры: она пояснила, что у неё нет аккаунта на «Госуслугах», отказалась снимать и переводить деньги, после чего прервала разговор.
По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Правоохранительные органы ЕАО призывают граждан быть бдительными и не выполнять финансовых операций по указаниям неизвестных лиц, звонящих по телефону.
