Опрос показал, сколько россиян обращались к ИИ за личным советом

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Почти половина россиян обращаются к искусственному интеллекту (ИИ) по личным вопросам, при этом каждый шестой пожалел, что последовал совету нейросети, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
«Практика обращения к искусственному интеллекту за рекомендациями по личным вопросам уже плотно вошла в жизнь россиян: 48% опрошенных хотя бы раз просили у нейросети совета касательно взаимоотношений, здоровья, карьеры или психологии», — выяснили аналитики, проведя исследование среди 1600 совершеннолетних россиян из всех округов страны. Еще 47% респондентов не обращались к ИИ за личным советом, а 5% затруднились ответить.
Среди женщин оказалось немного больше тех, кто просил совета у нейросети, чем среди мужчин — 51% против 46%. Самыми ИИ-коммуникабельными оказались россияне моложе 35 лет: среди них доля обращавшихся к нейросети по личным вопросам достигает 62%, тогда как среди 35−45-летних — 37%, а среди респондентов старше 45 лет — 31%. Чаще всего за личными рекомендациями к нейросетям приходят россияне с доходом до 100 тысяч рублей в месяц — 57% против 42% с зарплатой от 150 тысяч и 45% с зарплатой в 100−150 тысяч рублей.
Авторы исследования также выяснили, что советам искусственного интеллекта следуют 6 из 10 респондентов. Так, среди всех, кто когда-либо обращался к ИИ за личной рекомендацией, 43% воспользовались советом и не пожалели об этом, 16% — последовали совету и пожалели, а 26% не стали делать так, как рекомендует нейросеть. Остальные 15% затруднились с ответом.
Отмечается, что среди женщин 18% пожалели, что последовали совету ИИ, против 14% у мужчин. Также женщины оказались скептичнее: среди них почти треть не стали делать так, как советует машина, а вот среди мужчин таких 23%.
Контекстный анализ комментариев показал, что чаще всего россияне обращаются к ИИ по вопросам здоровья, например, составить план посещения врачей, интерпретировать результаты исследований, уточнить методы лечения. «В целом же спектр личных запросов к нейросетям очень широк — от просьб о помощи с выбором стрижки или моторного масла, плана похудения или способов отказать назойливому поклоннику, до серьезных запросов о профессиональном развитии или стратегии снижения кредитной нагрузки», — заключили аналитики.