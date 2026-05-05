Алматинец случайно стал чемпионом Казахстана по тетрису и полетел в Дубай

Весной прошлого года запустился простой мобильный тетрис. Матч длился всего три минуты. Удобно — можно было сыграть в перерыве между звонками, работой или другими делами.
Парень подсел. Играл вместо того, чтобы бесконечно листать ленту. Потом увидел пост: топ-8 игроков мобильной версии поедут на оффлайн-турнир за путёвку на чемпионат мира.
Зашёл в таблицу лидеров. Увидел себя в первой восьмёрке. Усмехнулся и забыл на три месяца.
В сентябре проверил снова — всё ещё в топ-8. Опять отложил. А в октябре пришло письмо: «Поздравляем! Ты финалист. Финал 22 ноября в Алматы».
«У меня не было никаких надежд и мыслей победить. Вообще ноль», — вспоминает он.
Они с девушкой пришли на аниме-фестиваль, где и проходил турнир. Пока остальные участники разминались и нервно тренировались, пара гуляла, пила бесплатные напитки и покупала мерч. Хорошо проводили время.
Вдруг зовут на сцену.
Первый матч пролетел молниеносно. Второй тоже — 2:0. И только перед финалом пришло осознание: Дубай становится реальным.
«Беру джойстик, вдох, выдох… Запускаем матч, и я делаю прям кучу ошибок, потому что шарят нервы».
Через тридцать секунд комментатор объявил, что у него значительно больше очков, чем у соперника. А потом зал взорвался.
«Я вообще в полном шоке. Меня вытаскивают на сцену. В какой-то момент сотрудники вытаскивают меня со сцены, тащат куда-то и говорят: “Всё, 4 декабря ты летишь в Дубай, покупай билеты сейчас, и ты будешь представлять Казахстан на чемпионате мира по тетрису”».
Он до сих пор не может поверить.
«Я даже не знаю, как это описать. Я чемпион Казахстана по тетрису. Для меня это полный шок, я не готовился, я не тренировался. Я не считаю себя киберспортсменом, но я буду представлять Казахстан».
История, которую невозможно придумать заранее. Просто парень, который иногда играл в тетрис с телефона, теперь — главный тетрис-игрок страны.
@dulatlatlat.
Я случайно стал чемпионом Казахстана по тетрису ч.1.
♬ оригинальный звук — Dulat Zhumashev.
Алматинец Дулат Жумашев действительно отправился в Дубай на мировой финал, который прошёл
В основной сетке он встретился с австралийцем Subin Park и уступил со счётом 0:2. Дальше не прошёл, но получил уникальный опыт участия в первом в истории глобальном чемпионате с ярким шоу, включая игру с тысячами дронов в небе над Dubai Frame.
Победителем стал Фехми Аталар из Турции.
История Дулата всё равно остаётся невероятной. Обычный парень, который просто иногда играл в тетрис с телефона, теперь официально — чемпион Казахстана и участник мирового финала.
Ранее мы рассказывали, как подросток из США первым в мире прошёл «Тетрис» до конца.