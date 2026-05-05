Алматинец случайно стал чемпионом Казахстана по тетрису и полетел в Дубай

«Я случайно стал чемпионом Казахстана по тетрису», — признаётся герой этой истории. И он полетел представлять страну на мировом финале в Дубае, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

Весной прошлого года запустился простой мобильный тетрис. Матч длился всего три минуты. Удобно — можно было сыграть в перерыве между звонками, работой или другими делами.

Парень подсел. Играл вместо того, чтобы бесконечно листать ленту. Потом увидел пост: топ-8 игроков мобильной версии поедут на оффлайн-турнир за путёвку на чемпионат мира.

Зашёл в таблицу лидеров. Увидел себя в первой восьмёрке. Усмехнулся и забыл на три месяца.

В сентябре проверил снова — всё ещё в топ-8. Опять отложил. А в октябре пришло письмо: «Поздравляем! Ты финалист. Финал 22 ноября в Алматы».

«У меня не было никаких надежд и мыслей победить. Вообще ноль», — вспоминает он.

Они с девушкой пришли на аниме-фестиваль, где и проходил турнир. Пока остальные участники разминались и нервно тренировались, пара гуляла, пила бесплатные напитки и покупала мерч. Хорошо проводили время.

Вдруг зовут на сцену.

Первый матч пролетел молниеносно. Второй тоже — 2:0. И только перед финалом пришло осознание: Дубай становится реальным.

«Беру джойстик, вдох, выдох… Запускаем матч, и я делаю прям кучу ошибок, потому что шарят нервы».

Через тридцать секунд комментатор объявил, что у него значительно больше очков, чем у соперника. А потом зал взорвался.

«Я вообще в полном шоке. Меня вытаскивают на сцену. В какой-то момент сотрудники вытаскивают меня со сцены, тащат куда-то и говорят: “Всё, 4 декабря ты летишь в Дубай, покупай билеты сейчас, и ты будешь представлять Казахстан на чемпионате мира по тетрису”».

Он до сих пор не может поверить.

«Я даже не знаю, как это описать. Я чемпион Казахстана по тетрису. Для меня это полный шок, я не готовился, я не тренировался. Я не считаю себя киберспортсменом, но я буду представлять Казахстан».

История, которую невозможно придумать заранее. Просто парень, который иногда играл в тетрис с телефона, теперь — главный тетрис-игрок страны.

@dulatlatlat.

Я случайно стал чемпионом Казахстана по тетрису ч.1.

♬ оригинальный звук — Dulat Zhumashev.

Алматинец Дулат Жумашев действительно отправился в Дубай на мировой финал, который прошёл 11—13 декабря 2025 года.

В основной сетке он встретился с австралийцем Subin Park и уступил со счётом 0:2. Дальше не прошёл, но получил уникальный опыт участия в первом в истории глобальном чемпионате с ярким шоу, включая игру с тысячами дронов в небе над Dubai Frame.

Победителем стал Фехми Аталар из Турции.

История Дулата всё равно остаётся невероятной. Обычный парень, который просто иногда играл в тетрис с телефона, теперь официально — чемпион Казахстана и участник мирового финала.

