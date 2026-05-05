Более 380 креативных проектов получили поддержку в Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин подвел итоги четырехлетней работы по развитию креативных индустрий и обсудил их связь с финансовой культурой.

За последние четыре года в Нижегородской области при поддержке грантов удалось реализовать более 380 креативных инициатив. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин, отметив, что данное направление является одним из приоритетных для социально-экономического развития области.

Одним из самых успешных примеров губернатор назвал фестиваль медиаискусства Intervals, который в 2026 году посетили более 530 тысяч зрителей. По словам Никитина, такие проекты не только формируют культурные смыслы, но и значительно повышают туристическую привлекательность региона. Однако для превращения таланта в устойчивый бизнес авторам необходимо владеть финансовыми инструментами и моделями управления.

Взаимодействие творческого и финансового секторов уже дает результаты. В рамках статуса «Столицы финансовой культуры», который регион носил в 2025 году, были созданы тематические спектакли и видеопроект «Профессионалы против мошенников». Власти рассчитывают, что дальнейшее партнерство с Банком России поможет создать еще больше полезных для аудитории продуктов.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия могут получить Премию Правительства РФ.