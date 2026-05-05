Главные новости к утру 5 мая

Один человек ранен при атаке на Чебоксары, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. В регионе объявляли ракетную опасность.

Ракетную опасность также объявляли в Ханты-Мансийском автономном округе, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, Татарстане и некоторых других регионах России. В Екатеринбурге, Казани и Саратове прозвучали сирены.

Над Ленинградской областью сбиты 18 беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, на территории промзоны в Киришах начался пожар.

Прием и отправку самолетов приостанавливали 20 аэропорта России. В петербургском Пулково предупредили о возможном изменении расписания рейсов.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пропустит военный парад в Москве 9 мая. При этом он возложит цветы на могилу Неизвестного Солдата возле Кремля и встретится с Владимиром Путиным.

Российская и американская журналистка Маша Гессен получила Пулитцеровскую премию за эссе в газете The New York Times.

