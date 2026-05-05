В Красноярском крае 5 и 8 мая изменится расписание пригородных поездов из-за ремонтных работ на железной дороге. В эти дни ряд электричек будет следовать только до станции Кача: Дивногорск — Зеледеево — Красноярск: отправление из Дивногорска в 6:40, прибытие на станцию Кача в 8:56; обратно — отправление со станции Кача в 13:44, прибытие в Красноярск в 15:00; Базаиха — Зеледеево — Камарчага: отправление из Базаихи в 11:58, прибытие на станцию Кача в 13:53; обратно — отправление со станции Кача в 16:20, прибытие в Камарчагу в 19:49; Базаиха — Зеледеево — Красноярск: отправление из Базаихи в 17:01, прибытие на станцию Кача в 19:07; обратно — отправление со станции Кача в 20:14, прибытие в Красноярск в 21:30. Кроме того, в эти же дни ряд поездов будет отправляться раньше обычного: Чернореченская — Зыково — в 14:51 вместо 15:25 (на 34 минуты раньше), а также Чернореченская — Красноярск — в 03:21 вместо 03:56 (на 35 минут раньше) и в 06:11 вместо 06:49 (на 38 минут раньше). Также на 3−19 минут раньше выйдут поезда на направлениях: Красноярск — Красная Сопка, Зыково — Красноярск Северный, Красноярск — Зыково — Чернореченская, Дивногорск — Минино. При этом поезд Красноярск — Чернореченская отправится позже — в 16:47 вместо 15:47. Напомним, что в майские праздники в Красноярском крае запустят дополнительные электрички.