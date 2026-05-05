«Мечтаю, чтобы дочь радовалась детству»: девочке с ДЦП из Костаная нужна реабилитация в Китае за 1,8 млн тенге

Наша дочь родилась в полной семье, мы ее очень ждали. Пока я занималась ее лечением и реабилитацией, наш папа решил уйти из семьи. В 2016-м мы официально развелись, он оплачивает алименты 40 000 тенге. В 2023-м я вышла замуж во второй раз, и у нас родились двое детей. Я нахожусь в декретном отпуске, до этого работала учителем художественного труда.