«Мечтаю, чтобы дочь радовалась детству»: девочке с ДЦП из Костаная нужна реабилитация в Китае за 1,8 млн тенге

Анель родилась на 31 неделе беременности с весом 1670 грамм. В 8 месяцев мы заметили задержку в развитии и повезли дочь к профессору в Челябинск. Лечение дало небольшой сдвиг — Анель впервые перевернулась. После этого мы проходили курсы реабилитации в местных центрах. В полтора года ей поставили диагноз ДЦП и частичную атрофию зрительного нерва. Анель присвоена первая группа инвалидности.
Ежегодно она проходит реабилитацию в республиканском центре, используя все возможные методы лечения и поддержки. Но этого недостаточно для значительного прогресса. Анель нужны регулярные интенсивные курсы реабилитации.
С августа 2024 года по февраль 2025 года Анель прошла курс лечения в Китае благодаря помощи неравнодушных людей. Полгода она получала комплексное лечение, и результаты были впечатляющими: появились новые навыки, улучшилась речь, укрепились мышцы и общее состояние.
Для семьи это стало большой надеждой, но из-за финансовых трудностей повторить курс в прошлом году не удалось. Чтобы сохранить результаты, Анель необходимо вернуться на лечение в Китай. На сегодня остаток к сбору составляет 1 800 000 тенге, что для семьи является неподъемной суммой.
Наша дочь родилась в полной семье, мы ее очень ждали. Пока я занималась ее лечением и реабилитацией, наш папа решил уйти из семьи. В 2016-м мы официально развелись, он оплачивает алименты 40 000 тенге. В 2023-м я вышла замуж во второй раз, и у нас родились двое детей. Я нахожусь в декретном отпуске, до этого работала учителем художественного труда.
Моя мечта — чтобы моя дочь жила полноценной жизнью, училась в школе вместе с другими детьми и радовалась детству.