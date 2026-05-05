Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НКО Красноярского края приглашают принять участие в конкурсе «Курс на прозрачность»

Оценивать работы будут более 20 экспертов из разных регионов России.

До 15 мая 2026 года принимаются годовые отчеты на конкурс «Курс на прозрачность» от некоммерческих организаций, которые решают социально-значимые вопросы.

Оценивать работы будут более 20 экспертов из разных регионов России — это руководители сообществ социального предпринимательства, руководители центров развития НКО, эксперты грантовых конкурсов, эксперты по социальному проектированию, руководители крупных некоммерческих организаций и другие.

Отчеты победителей традиционно опубликуют на сайте конкурса.

«Если вы хотите поддержать социальную инициативу и сомневаетесь, что ваши ресурсы будут направлены в нужное русло, то рекомендую заглянуть в годовой публичный отчет организации. Там вы найдете ответы на вопросы чем занимается организация и кому помогает, какие результаты получает, кто работает в команде, на какие средства осуществляют деятельность и куда направляют ресурсы. Краевой конкурс в этом году проходит в 4 раз, за это время информационную открытость подтвердили более 50 организаций из Красноярского края, с их отчетами и динамикой развития по годам можно познакомиться на сайте конкурса или задать вопрос нам, мы расскажем об организациях подробнее», — рассказывает Надежда Максименко, инициатор и руководитель конкурса публичных годовых отчетов «Курс на прозрачность».

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку на участие по ссылке.

Конкурс годовых отчетов проводится: Межрегиональной общественной организацией «Центр развивающих технологий “Сотрудничество” совместно с Агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края и Автономной некоммерческой организацией “Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив”.