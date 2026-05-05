НКО Красноярского края приглашают принять участие в конкурсе «Курс на прозрачность»

До 15 мая 2026 года принимаются годовые отчеты на конкурс «Курс на прозрачность» от некоммерческих организаций, которые решают социально-значимые вопросы.
Оценивать работы будут более 20 экспертов из разных регионов России — это руководители сообществ социального предпринимательства, руководители центров развития НКО, эксперты грантовых конкурсов, эксперты по социальному проектированию, руководители крупных некоммерческих организаций и другие.
Отчеты победителей традиционно опубликуют на сайте конкурса.
«Если вы хотите поддержать социальную инициативу и сомневаетесь, что ваши ресурсы будут направлены в нужное русло, то рекомендую заглянуть в годовой публичный отчет организации. Там вы найдете ответы на вопросы чем занимается организация и кому помогает, какие результаты получает, кто работает в команде, на какие средства осуществляют деятельность и куда направляют ресурсы. Краевой конкурс в этом году проходит в 4 раз, за это время информационную открытость подтвердили более 50 организаций из Красноярского края, с их отчетами и динамикой развития по годам можно познакомиться на сайте конкурса или задать вопрос нам, мы расскажем об организациях подробнее», — рассказывает Надежда Максименко, инициатор и руководитель конкурса публичных годовых отчетов «Курс на прозрачность».
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку на участие по ссылке.
Конкурс годовых отчетов проводится: Межрегиональной общественной организацией «Центр развивающих технологий “Сотрудничество” совместно с Агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края и Автономной некоммерческой организацией “Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив”.